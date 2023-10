Pięć nowości w Chrome. Będziesz zadowolony

Dotychczas Google automatycznie uzupełniał adresy URL, jeśli wpisano początek poprawnie - przykładowo jeśli wyszukiwało się Loty Google (Google Flights), to trzeba było pierwsze wklepać do wyszukiwarki Google. Teraz wyszukiwarka ma być znacznie inteligentniejsza i po wpisaniu flights wyświetli nam się autouzupełnianie URL do witryny Lotów Google. Rozwiązanie początkowo trafi do Chrome’a na pecety.