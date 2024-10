Chwycili za nóż i będą kroić Google'a. Zaczynają od Androida, Chrome'a i sklepu Play

W sierpniu sędzia dystryktu Columbia w Stanach Zjednoczonych orzekł, że Google to monopolista. Przeciętny zjadacz chleba prawdopodobnie wzruszy ramionami, mówiąc "No Ameryki to oni nie odkryli", jednak proces był bezprecedensowy w historii koncernu. Po pierwsze, w jego toku wyszły dziesiątki smaczków - praktyki, jakie Google stosował, by utrzymać swoją dominację na rynku. Mowa tu choćby o miliardach dolarów, które koncern co roku płacił Samsungowi i Apple, aby utrzymać się jako domyślna wyszukiwarka na ich urządzeniach, oraz o podpisywaniu kontraktów z producentami smartfonów, by ci w swoich nakładkach na Androida nie instalowali alternatywnych wyszukiwarek.



Po drugie, wyrok uruchomił ogromną machinę prawniczo-regulacyjną, która ma za zadanie dokręcić śruby firmie Sundara Pichaia i przynajmniej częściowo zdetronizować Google'a.