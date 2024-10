Oto nowy i o połowę tańszy YouTube Premium. Zapowiada się nieźle, ale jest jedna niewiadoma

No dobra, przyznajmy to – reklamy na YouTube potrafią dać w kość. Wrzucasz sobie relaksujący filmik z kotami grającymi na pianinie, a tu nagle wyskakuje reklama proszku do prania z krzyczącym facetem w różowej koszuli. Albo jeszcze gorzej – pojawiają się dwie reklamy jedna za drugą, których nie da się pominąć. W takiej sytuacji YouTube Premium wydaje się wybawieniem. Żadnych reklam, oglądanie offline, YouTube Music w pakiecie – brzmi kusząco, prawda?