Microsoft stworzył idealną markę. Teraz ją zmienia, by naśladować Apple'a

Microsoft Copilot jest obok, gdy użytkownik pisze tekst, przegląda Internet czy projektuje prezentację w PowerPointcie. Poproszony o coś, wykonuje w tle poboczne, zlecone przez użytkownika zadanie. Tym niemniej to nadal praca użytkownika, a GenAI co najwyżej mu w tym pomaga. GenAI na dziś więcej nie potrafi, ale też i taka pomoc może być bardzo cenna. Copilot doskonale to opisuje. Co to znaczy ChatGPT czy Gemini? Trudno powiedzieć. Copilot? Rodzi właściwe skojarzenia. Więc, jak to ewidentnie w Microsofcie bywa, musi odejść.