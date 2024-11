Ruszają megapromocje na soundbary w Media Expert. Masa rabatów na sprzęt audio oraz raty 0 proc.

Dlaczego warto? Głośnik Music Frame to małe technologiczne dzieło sztuki. Rewelacyjnie wygląda, świetnie brzmi, do tego można go dopasować wizualnie do każdego wnętrza. Taki sprzęt może pełnić funkcję ramki ze zdjęciami, obrazu albo nietypowej instalacji w nowoczesnym wnętrzu. Standardowa cena głośnika Music Frame to około 1500 zł. Co za tym idzie, rabat w wysokości 50% pozwala naprawdę sporo zaoszczędzić.