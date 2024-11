Statki kosmiczne napędzane energią jądrową. Już za chwilę to będzie codzienność

Kosmos to nie tylko miejsce pełne tajemnic, ale także ogromne wyzwanie logistyczne. Odległości są nieporównywalne z tym, co znamy na Ziemi - dotarcie na Marsa trwa obecnie około siedmiu miesięcy, a lot do najbliższej gwiazdy to kwestia tysięcy lat. W tym wyścigu z czasem i technologią pojawia się nowy gracz: napęd jądrowy, który ma szansę zrewolucjonizować sposób, w jaki eksplorujemy kosmos.