Najlepsze promocje zostawili na koniec. Oto 9 najkorzystniejszych ofert na Allegro Black Weeks

Motorola Edge 40 Pro to smartfon wyposażony jest w 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, zapewnia świetną jakość obrazu. Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez 12 GB RAM i do 512 GB pamięci wewnętrznej. Bateria o pojemności 5000 mAh zapewnia długie godziny pracy, a funkcja szybkiego ładowania TurboPower sprawi, że telefon będzie gotowy do użytku już nawet w pół godziny. Ponadto, smartfon oferuje zaawansowane funkcje fotograficzne, w tym potrójny aparat z głównym obiektywem 50 MP, co czyni go idealnym wyborem dla miłośników mobilnej fotografii.