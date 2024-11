Schrony jak z Fallouta pojawiły się w Rosji. Mają chronić przed nuklearną apokalipsą

Mobilny schron to wielofunkcyjna konstrukcja zapewniająca ochronę ludziom przed różnymi zagrożeniami, w tym klęskami żywiołowymi. Można go łatwo przetransportować ciężarówką i podłączyć do sieci wodociągowej, a także rozmieścić na rozległych obszarach wiecznej zmarzliny na północy Rosji