Zmieniasz telefon i nie musisz się logować do aplikacji. Android wprowadza kapitalną funkcję

Czy to magia? Technologia jutra? Nie, to po prostu nowe rozwiązanie przygotowane przez Google’a, które będzie trafiało do najróżniejszych aplikacji. Zamiana telefonu na nowy nie będzie mordęgą w zakresie przenoszenia danych. Wymagane okaże się włączenie kopii zapasowej, która będzie stanowić klucz do obsługi nowej opcji.