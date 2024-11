Bank Pekao pokazuje, jak uchronić się przed internetowymi oszustami. Obejrzyj, zanim będzie za późno

W najnowszej kampanii chcemy uświadomić, na jakie potencjalne zagrożenia narażeni są internauci, bez względu na to, w jakim otoczeniu przebywają i w jakich sytuacjach się znajdują. Tym razem nasze działania nie ograniczają się jedynie do tych digitalowych. Zależy nam, aby kampania dotarła do jak najszerszej publiczności, stąd pomysł na stworzenie nieszablonowego, przykuwającego uwagę, a także intrygującego i zachęcającego do refleksji interaktywnego muralu