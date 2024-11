Kino w dół, sprzedaż płyt Blu-ray w dół. Rośnie już tylko jedna gałąź branży filmowej

Grupa badawcza Omdia przyjrzała się rynkowi filmowo-telewizyjnemu w Stanach Zjednoczonych, który w większości tego typu badań nie jest odmienny trendom europejskim i polskim. Analiza zebranych danych wykazała bardzo jasny trend: lubimy wygodę i oszczędności. To brzmi co prawda jak truizm, ale należy dodać: lubimy je tak, że jesteśmy gotowi na daleko idące kompromisy. Przy założeniu, że jesteśmy w kwestii konsumpcji mediów podobni do Amerykanów.