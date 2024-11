Huawei ulepsza płatności na zegarkach. Polubiły się z ważnymi smartfonami

No dobra, ale jak dowiem się, czy aktualizacja aktywująca płatności podczas połączenia z telefonem z iOS na moim egzemplarzu Huawei Watch GT 5 lub GT 5 Pro jest już dostępna? Najlepiej będzie sprawdzić to ręcznie, przechodząc do ustawień. Tam dostępna jest zakładka "System i Aktualizacje", w której należy kliknąć przycisk "Aktualizacja". Jeśli nic się nie wyświetli, oznacza to, że oprogramowanie jeszcze do was nie dotarło.