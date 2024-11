Wyrzuciłem Apple Watcha SE i założyłem Huaweia. Dziwie się, że więcej osób tego nie robi 

Dla porównania, Apple Watch SE wytrzymuje maksymalnie z 12-16 godzin. Oznacza to, że trzeba go ładować codziennie, a czasem nawet częściej. To ogromna różnica, która dla wielu osób może być decydująca przy wyborze smartwatcha. Przestałem spać z Apple Watchem, bo potem zapominałem go naładować, przez co na trening zacząłem wychodzić bez zegarka. Bo po co mi przycisk do papieru przypięty do nadgarstka?