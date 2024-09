Oto nowy HUAWEI WATCH GT 5 Pro. Musisz go mieć, jeżeli kochasz stylowy design

Dodajmy do tego wodoodporność klasy IP69K i wytrzymałość do 5 atmosfer, co przekłada się na to, że zanurkujemy z nim do głębokości 40 m. A jak się to przekłada na praktykę? W zegarku ćwiczyłem, byłem na basenie, pomagałem sąsiadowi w przemeblowaniu i w efekcie nie mam żadnej rysy ani zadrapania, smartwatch wygląda dokładnie tak samo, jak w chwili wyjęcia go z pudełka.