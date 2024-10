Xiaomi przygotowało dwa hity. Będziesz je nosić jak biżuterię

Smartwatch ma 1,43-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 466 x 466 pikseli i jasności aż 1500 nitów, co jest świetnym wynikiem. Słońce w ogóle nie będzie wpływać na wyświetlane treści. Xiaomi podkreśla możliwości personalizacji urządzania nie tylko poprzez wymienne paski, ale również za sprawą wymiennego pierścienia. Na duży plus należy zaliczyć obsługę eSIM i NFC. Czas pracy ma wynosić do 5 dni w trybie Always on Display i do 15 bez niego.