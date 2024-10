Taki jest Android 15 na smartfony Xiaomi. Sprawdź, czy twój otrzyma aktualizację

To już druga wersja nowego HyperOS’a, czyli nakładki, która porzuciła dotychczasowe nazewnictwo MIUI. Wydanie oznakowane liczbą 2 pod kilkoma względami zaskakuje, na przykład tym, że system ma bardzo dobrze współpracować… z urządzeniami Apple'a. Wizualnie nie powinniście jednak oczekiwać rewolucji. To, co Xiaomi ulepszało już przez ostatnie lata, zostało doszlifowane.