Najlepsze roboty sprzątające w 2024 roku. Ranking przed jesienną pluchą

Wygląd, chociaż istotny, to oczywiście tylko dodatek. Gigantycznym atutem iRobot Roomba Combo j9+ jest pakiet możliwości, a także wysoka skuteczność urządzenia. Robot jednocześnie sprząta i mopuje, do tego potrafi podnosić ramię mopujące, kiedy chcemy sprzątać wyłącznie na sucho. Urządzenie korzysta z aż dwóch gumowych szczotek głównych, wspartej prawą szczotką boczną. Takie połączenie dobrze sprawdza się nie tylko z okruchami i kurzem, ale też włosiem. Combo j9+ działa w oparciu o trzy poziomy mocy ssącej, do tego automatycznie rozpoznaje dywany i zwiększają na nich siłę zasysania. Combo j9+ sam opróżnia nieczystości w stacji dokującej AutoFill oraz dozuje wodę służącą do mopowania. Dzięki temu opróżnienie głównego worka na nieczystości może się odbywać raz na 60 dni. To duża wygoda.