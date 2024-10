Do sprzedaży wleciał elegancki zegarek Huawei. To perełka dla określonej grupy osób

Z kolei na swoją faktyczną, sklepową premierę czeka też bardziej przystępna cenowo wersja Watch GT 5 Pro 42 mm Active. To urządzenie bardzo podobne do wariantu Elegant – koperta jest taka sama, wykonana z ceramiki, natomiast zastosowano tu pasek fluoroelastomerowy w kolorze białym z lekkimi, przypominającymi złoto wstawkami. Jest to zatem propozycja, która sprawdzi się zarówno do eleganckich stylizacji, jak i podczas uprawniania najróżniejszych sportów. Ten wariant jest istotnie tańszy, ponieważ kosztuje 1799 zł.