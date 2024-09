Jego wysokość 8 kątów. Huawei Watch GT 5 Pro - pierwsze wrażenia

W modelu Pro dla Komoota zarezerwowano specjalny tryb do biegania w plenerze, w którym mamy kolorową mapę i checkpointy na trasie, wraz z nawigacją do nich, kompasem i innymi przydatnymi funkcjami podczas takiego uprawiania sportu, w tym poziomice. Co ważne - zegarek ma niezależną nawigację, więc nie musicie zabierać ze sobą telefonu. Chyba że chcecie zadzwonić, to wtedy musicie, bo Huawei Watch GT 5 Pro nie obsługuje kart SIM i eSIM.