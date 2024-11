OPPO Find X8 Pro z zupełnie nowym guzikiem. Gdzieś go już widziałem - pierwsze wrażenia

Port służący do przewodowego ładowania danych to USB-C, które przesyła dane z użyciem standardu USB 3.2, a do uwierzytelniania użytkownika służy czytnik linii papilarnych w warstwie pod ekranem. Na pokładzie nie zabrakło również nowoczesnych modułów łączności na czele z 5G pozwalającym na pobieranie i wysyłanie danych z przepustowością odpowiednio do 6,7 Gb/s i do 1,25 Gb/s. Do tego dochodzą takie moduły jak NFC, Bluetooth 5.4 i Wi-Fi ax/be.