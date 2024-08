Polacy chcą pomocy robotów w smartfonach. Producent sprawdził, czy jesteśmy na to gotowi

A do czego wykorzystuje się AI najczęściej? Głównie do rozrywki w celach prywatnych. Połowa badanych, która ma do czynienia ze sztuczną inteligencją najchętniej zadaje pytania czatom AI (aż 54. Proc.), a 50 proc. korzysta z pomocy "robotów" do przerabiania zdjęć. Popularne jest też m.in. uczenie się języków obcych – 36 proc.