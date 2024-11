Elon Musk wysłał na orbitę banana. W gigantycznej ładowni Starship był tylko żółty owoc

Starship to prawdziwy gigant w świecie kosmicznych technologii. Rakieta mierzy aż 120 m wysokości i jest w stanie wynieść na orbitę ładunek o masie do 150 t. Starship to nie tylko potęga, ale także obietnica – Musk planuje, że to właśnie ta rakieta umożliwi kolonizację Marsa. Starship jest także, w ramach misji Artemis III, filarem powrotu ludzkości na Księżyc.