Wynajął obiektywy za 90 tys. zł, żeby zrobić to zdjęcie rakiety Elona Muska. Internauci zachwyceni

Na pierwszy rzut oka, zrobienie zdjęcia rakiety może wydawać się banalne. Ale to, co wyróżnia fotografię stworzoną przez tego śmiałka, to niesamowita kompozycja. Udało mu się uchwycić moment startu, a następnie połączyć go z późniejszymi ujęciami, tworząc iluzję ciągłego śladu rakiety na niebie. To jak stworzenie małego filmu w jednym kadrze.