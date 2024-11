Najambitniejszy test SpaceX w dziejach. To będzie klucz do podróży na Księżyc i Marsa

Do tej pory wszystkie misje kosmiczne były uzależnione od jednorazowego zatankowania rakiety na Ziemi, co wprowadzało wiele ograniczeń. W przypadku Starshipa SpaceX chce udowodnić, że ich pojazd może być tankowany już po osiągnięciu orbity – a to oznacza dłuższe loty, większy zasięg i możliwość przewożenia większej ilości ładunków, w tym także ludzi.