Polska czeka na F-35. Tymczasem Elon Musk krótko: "Idioci"

F-35 Lightning II to prawdziwa technologiczna perła. Choć drony bojowe zyskują na popularności, myśliwiec F-35 nadal ma istotne atuty, które sprawiają, że nie można go jeszcze zastąpić. Jednym z kluczowych atutów F-35 jest zdolność do podejmowania skomplikowanych decyzji w czasie rzeczywistym dzięki obecności pilota w kokpicie.