Oto i on. Pierwszy polski F-35 zjechał z taśmy. Nie będzie miał biało-czerwonej szachownicy

Lockheed Martin F-35A Lightning II to amerykański wielozadaniowy myśliwiec piątej generacji, który może pochwalić się obniżoną wykrywalnością przez wrogie radary. Pierwszy oblot miał miejsce w 2006 r., ale do służby samolot wszedł dopiero w 2016 r.



Jest niezwykle zaawansowany, ale przez to trapiło go wiele problemów wieku dziecięcego. Niektóre z nich były śmieszne, bo dopiero od dwóch miesięcy można nim latać w promieniu mniejszym niż 40 km od burzy, ponieważ w przypadku trafienia piorunem samolot mógłby wybuchnąć. Inne zaskakujące, bo ten względnie nowy samolot już potrzebuje modernizacji systemu chłodzenia, bo jest tak napakowany elektroniką, że obecny system nie jest wystarczający.