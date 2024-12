Pierwszy lot polskiego F-35. Historia dzieje się na naszych oczach

Samoloty F-35, znane z niezwykłych możliwości bojowych, to coś więcej niż tylko myśliwce – to zaawansowane centra dowodzenia w powietrzu. Dzięki technologii stealth, nowoczesnym sensorom i zdolnościom do integracji z innymi systemami bojowymi, F-35 to prawdziwy game-changer w dziedzinie wojskowości.