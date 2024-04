Polskie F-35 z okropną nazwą. I bez biało-czerwonej szachownicy

Husarz to ciężki, pędzący naprzód rycerz na koniu, którego podstawą jest działanie w zwartym szyku. Husarz nie lata i mało co widzi przez hełm na głowie, a jego celem jest frontalny atak na opancerzone jednostki wroga. Jak się to ma zwinnego, niewidzialnego myśliwca, który kryje się na niebie, by zniszczyć przeciwnika, który precyzyjnie wybiera cele i przed którym nic nie ma prawa się ukryć?