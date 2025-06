Przykładasz dłoń i zapłacone. W Polsce startują płatności jak z przyszłości

Jak to ma działać? W pierwszej kolejności potrzebna będzie konfiguracja funkcji płatności dłonią. Według serwisu nowymarketing ma być to bardzo prosty proces wymagający od użytkownika skanu kodu QR, który ułatwi pobranie aplikacji Autopay. Do skorzystania z usługi będziemy potrzebować konta z podłączoną kartą płatniczą. W oprogramowaniu również zeskanujemy naszą dłoń i przypiszemy ją do naszego profilu, do którego wcześniej podpięliśmy metodę płatności.