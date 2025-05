Poczta Polska chce bronić gotówki. Banknoty będą witane z uśmiechem

Dzięki temu wszędzie tam, gdzie banki, firmy i inne organizacje nie chcą zajmować się gotówką, my się tego podejmiemy. Zatem będziemy szli pod prąd trendom. Gdy inni chcą wychodzić z gotówki - my chcemy nią operować. Gdy inni rezygnują z posiadania oddziałów - my chcemy być stacjonarnie, jak najbliżej klienta. Chodzi o to, aby wypełniać taką niszę, która zawsze będzie istniała, a do której my jesteśmy przygotowani przez szereg lat inwestycji i fakt, że mamy co najmniej po kilka placówek w każdej gminie – zadeklarował szef państwowej spółki.