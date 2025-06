Kiedy Google Pixel 10? Wyciekła data premiery

Seria Google Pixel 10 zapowiada się jako największa zmiana w portfolio producenta od kilku lat, szczególnie w podstawowym modelu. Choć wygląd zewnętrzny nadchodzącego Pixela pozostaje niemal bez zmian - płaski 6,3-calowy ekran, symetryczne ramki i znajoma wyspa aparatów - to liczba obiektywów z tyłu urządzenia wzrosła z dwóch do trzech. Nowością w podstawowym Pixelu 10 ma być peryskopowy teleobiektyw, wcześniej zarezerwowany wyłącznie dla wersji Pro. Pixel 10 Pro oraz większy Pixel 10 Pro XL zachowają wygląd zbliżony do poprzedników, w tym płaskie wyświetlacze i błyszczące wykończenie. Największe zmiany zajdą wewnątrz obudowy smartfona: wszystkie modele otrzymają nowy procesor Tensor G5, produkowany przez TSMC. Układ ten ma oferować znacznie lepszą wydajność i zarządzanie energią niż poprzednie generacje Tensorów, które opierały się na układach Exynos od Samsunga. Nowy chip będzie też zoptymalizowany pod kątem zadań związanych ze sztuczną inteligencją. Wraz z premierą pojawi się nowy asystent Pixel Sense, który ma automatyzować działania użytkownika w aplikacjach Google.