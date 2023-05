Nie opędzisz się od reklam w Windowsie. Nikt nie spodziewał się ich w tym miejscu

Choć dla użytkowników zalogowanych do konta Microsoftu powyższe zmiany nie były widoczne, to teraz W nowej wersji 23451 z kanału deweloperskiego nowości zauważą wszyscy. Dodano bowiem reklamy bezpośrednio w ustawieniach systemowych i to na stronie głównej, do której jesteśmy przekierowywani po wejściu w ustawienia.