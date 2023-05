Microsoft zabił kultowy program, z którego korzystali wszyscy. Jest też dobra wiadomość

Na blogu, który głównie poświęcony jest nowościom związanym ze sztuczną inteligencją, takim jak Hybrid AI Loop, Dev Home (co to jest?) czy Windows Copilot - oraz pluginy do Bing Chat, pojawiła się niespodziewanie informacja, że Microsoft doda "natywną obsługę dodatkowych formatów archiwów, w tym tar, 7-zip, rar, gz i wielu innych, korzystając z projektu open-source libarchive".