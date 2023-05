ChatGPT jak App Store. "Jest wtyczka do tego"

Na dziś większość potencjalnej klienteli będzie pochodzić przede wszystkim od ChatGPT, ma on niezestawialnie więcej użytkowników niż Bing Czat. Microsoft powoli szykuje się jednak do premiery Microsoft 365 Copilot, czyli czatbota wyspecjalizowanego do pracy w środowisku usług firmowych Microsoftu i którego możliwości, póki co, bardzo imponują. Firma poinformowała właśnie, że Copilot dostępny będzie również w przeglądarce Edge, zapewniając wygodny dostęp do danych i zasobów firmy nawet gdy na danym urządzeniu użytkownik nie zainstalował żadnych aplikacji Microsoft Office.