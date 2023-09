Jeśli masz tę kartę graficzną i grasz w Starfield, to zaktualizuj sterowniki. Później podziękujesz

Niedopracowane sterowniki to chyba największy problem dedykowanych kart graficznych Intela. Karty co prawda oferują niezłą moc obliczeniową, ale od początku wykazywały problem z działaniem z niektórymi grami komputerowymi, co jednak z każdym miesiącem było poprawiane.



Teraz, dzięki nowej wersji sterowników, Intel częściowo uporał się z działaniem układów podczas rozgrywki w Starfield,