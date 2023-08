Znamy datę premiery iPhone'a 15. To już oficjalne

Wrzesień to nie tylko powrót uczniów do szkoły, ale także miesiąc, w którym rok do roku (no prawie) wszystkie światła reflektorów świecą w stronę Apple, który wydaje coraz to kolejne generacje swoich smartfonów.



W tym roku nadchodzi premiera serii iPhone 15, która ma przynieść wiele zmian zarówno do podstawowych modeli, jak i tych z dopiskiem Pro. Przygotujcie się i zapiszcie datę i godzinę w kalendarzu, jeśli polujecie na nowego iPhone.