Za tę zmianę będzie trzeba słono zapłacić. iPhone z USB-C będzie kosztował mnie 15 000 zł

Można pomyśleć, że zmiana w iPhonie 15 złącza ładowania z Lightning na USB-C, będzie dla mnie ulgą. W końcu do wszystkiego będę miał jeden kabelek i jedną ładowarkę? Niestety nie tak prędko.



Nawet jeśli kupię iPhone’a 15 Pro, to jeszcze pozostanie na moim biurku, w mieszkaniu i w plecaku sporo sprzętów, które nadal będą wymagały starego kabla. Są to AirPodsy, klawiatury i myszki Apple’a, piloty do Apple TV, czy wspomniany powerbank z MagSafe.