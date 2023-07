Mam dość. Skoro Apple nie umie zrobić głupiej baterii do smartfona, to niech zrobi wymienialną jak w starej Nokii

Oddajcie nam możliwość wymiany baterii w urządzeniach. Gdyby takowa możliwość istniała, to wymieniłbym akumulator w krótszym czasie, niż pisałem ten tekst. A piszę lekkim wzburzeniu, więc nie trwało to dłużej niż kilka minut.



Mocno trzymam kciuki za naciski Unii Europejskiej. Producentów trzeba docisnąć w zakresie akumulatorów. Normalną rzeczą jest wymiana baterii lub akumulatora w zabawce, normalną jest w małym AGD, więc normalną powinna być w smartfonie.



Sytuacja, w której muszę wysłać smartfon na wymianę akumulatora do innego miasta, jest niedopuszczalna. Gdzie podejście proklienckie? Gdzie jakieś podstawy ekologii?



*Zdjęcie główne: fot. Parilov, Shutterstock