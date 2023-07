Soczewki ciekłokrystaliczne - polski pomysł na rewolucję w smartfonach i kamerach

Soczewki ciekłokrystaliczne mają rozwiązać ten problem. Zniknie nawet potrzeba posiadania kilku obiektywów, każdy do innego rodzaju zdjęć Wszystko fotografować będzie można jednym obiektywem, który sam "uformuje" odpowiednią soczewkę. To rozwiązanie ucieszy nie tylko posiadaczy lustrzanek. Takie obiektywy mają też trafić do smartfonów, a nawet być wykorzystywane w medycynie.