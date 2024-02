iPhone zostanie pozbawiony ważnej funkcji. Tak Apple otwiera się na aplikacje spoza App Store

Aktualizacja iOS do wersji 17.4 przynosi ze sobą prawdopodobnie największą zmianę w historii systemu - otwarcie go na aplikacje spoza App Store, umożliwienie pobierania płatności bez pośrednictwa Apple, a także udostępnienie możliwości pobierania aplikacji ze sklepów innych niż App Store. Choć zmiany są wymuszone przez Ustawę o rynkach cyfrowych (DMA) i dotyczą jedynie użytkowników sprzętu Apple z Unii Europejskiej, to ciekawią one całą społeczność technologiczną.



Do rąk użytkowników testowego wydania iOS właśnie została oddana beta iOS 17.4, w której znajdziemy nie tylko zmiany wymuszone przez DMA, ale także utratę całkiem ważnej funkcji.