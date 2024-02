Zapomniałeś hasła do Vision Pro? Czeka cię wycieczka

Nowy raport Marka Gurmana z Bloomberga opisuje proces resetowania hasła w goglach Apple Vision Pro. Ten nie należy do najłatwiejszych, choć jest pewna nadzieja - o niej później. Jeśli użytkownik zapomni hasła, musi udać się do sklepu Apple'a lub wysłać urządzenie do centrum serwisowego firmy w celu zresetowania go. Nie ma innej opcji.