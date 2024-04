Apple ma problem z iPhone'em 16. Małe ramki to duży kłopot

A co z iPhone’ami 16 Pro? Te mają być jeszcze lepsze: większe ekrany, najmocniejsze czipy wraz ze specjalnym procesorem do sztucznej inteligencji oraz nowe kolory. Te ostatnie są dla wielu osób najważniejsze, co tu ukrywać. Problem w tym, że wraz z ekranami mają też pojawić się jeszcze mniejsze ramki. A to... ma być problematyczne. Oby nie skończyło się jak z AirPower.