Apple jak PKP. Spóźni się o miesiąc z wyczekiwanym produktem

Apple szykuje się do wprowadzenia na rynek swoich najnowszych modeli iPadów Pro i iPadów Air dopiero na początku maja. Premiera początkowo planowana była na koniec marca lub początek kwietnia, ale aktualnie mają trwać prace nad finalizacją aktualizacji oprogramowania. Do opóźnienia przyczyniły się również problemy z produkcją wyświetlaczy OLED dla iPadów Pro. Będą to pierwsze iPad z takim ekranem.