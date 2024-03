Ten smartfon nie ma ekranu. Właśnie pokazali, co potrafi

W zeszłym roku świat technologii z zaciekawieniem przyglądał się prototypowemu "smartfonowi" Humane. Z zaciekawieniem, gdyż Humane AI Pin to jedyny w swoim rodzaju telefon, noszony jako przypinka na klatce piersiowej, wyświetla treści jako hologram na dłoni.



Choć ówcześnie prezentowano jedynie prototyp, pełnoprawny produkt Humane AI Pin zgodnie z zapowiedziami ma trafić do pierwszych klientów jeszcze tej wiosny. By umilić oczekiwanie na urządzenie, Humane zdradziło nieco więcej informacji na temat dostępnych funkcji i usług.