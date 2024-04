Szykuj portfel na nowe produkty Apple'a. Znamy datę

Ostatni iPad z bazowej linii, 10. generacji, trafił na nasze półki w październiku 2022 r. Do tej pory nie otrzymał on żadnej aktualizacji, może poza rysikiem Apple Pencil z USB-C. Problem w tym, że w maju iPad nie dostanie odświeżenia. Podobnie, jak iPad mini, o którym Apple zapomniał, wszak obecny model 7. generacji wyszedł we wrześniu 2021 r.