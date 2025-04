PKP Intercity posłuchało pasażerów. Teraz przekąskę zjesz w każdym pociągu

Maszyny będą uzupełnieniem dla wagonów restauracyjnych, a w niektórych pociągach zapewne jedynym wyborem. To dobra alternatywa – nie zawsze jest ochota na coś większego, za to sprzedawcy będą mieli mniej pracy przy wydawaniu „mniejszych” produktów. Czasami rzeczywiście trzeba było swoje wystać w kolejce w zatłoczonym Warsie, gdy chciało się wziąć tylko wodę albo batonika. Osoba przygotowywała ciepłe danie i nie miała czasu, by przyjąć zamówienia. W niedalekiej przyszłości ruch będzie można w ten sposób rozładować.