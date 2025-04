Pociąg jak taksówka. Specjalne przejazdy stają się coraz popularniejsze 

Pierwszy raz w tym roku ruszy pociąg EIC Jantar z Warszawy do Helu. Nowością na czas majowych wyjazdów będą kolejne połączenie Warszawa Centralna – Gdynia Główna. Nowy Express Intercity do Gdyni pojedzie już 30 kwietnia i 3 maja. W tej samej relacji pojawi się także nowe, ekonomiczne połączenie IC Kuter, które z Gdyni do Warszawy pojedzie 30 kwietnia i 4 maja, a z Warszawy wyjedzie 1 i 5 maja. Na majówkę zaplanowany jest tez nowy kurs Warszawa Wschodnia - Kraków Główny. To pociąg EIC Krakus zapewniający podroż na rozpoczęcie majówki - 30 kwietnia, do Warszawy wróci po majówce 5 maja. Z Krakowa do Gdyni przez Warszawę pojedzie nowy pociąg EIC Kaszub. Nowością w połączeniach jest pociąg IC Laguna Gdynia Gł. - Kraków Gł. Ponadto 4 maja na tory wyjedzie pociąg IC Zatoka z Gdyni do Łodzi Kaliskiej trasą przez Poznań, Wrocław i Częstochowę.