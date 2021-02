TVP myśli, że chcesz kupić jej dekoder DVB-T2. Chcesz?

Telewizja Polska zacznie sprzedawać swój własny hybrydowy dekoder DVB-T2 do odbioru telewizji naziemnej. Premiera sprzętu została zaplanowana na 2022 r.

Refarming częstotliwości związany z wdrażaniem 5G w Polsce sprawił, że telewizja naziemna musiała zwolnić część pasma radiowego z zakresu 470-790 MHz, a testy już trwają. Z tego powodu niektóre starsze odbiorniki telewizyjne mogą już niedługo przestać działać, a do odbioru telewizji naziemnej trzeba będzie skorzystać z dodatkowego urządzenia zgodnego ze standardem DVB-T2 i kodekiem HEVC.

Na szczęście to wcale nie oznacza, że stare telewizory bez modułu DVB-T2 trafią na śmietnik. W ich przypadku wystarczy będzie dokupić odpowiedni sprzęt, który do swojej oferty niedługo doda… Telewizja Polska. Dekoder hybrydowy, nad którym firma pracuje, będzie można w dodatku podpiąć do internetu, dzięki czemu konsumenci otrzymają dostęp do biblioteki programów w modelu na żądanie.

Telewizja naziemna i VOD od TVP w jednym

Nowe urządzenie od TVP projektowane jest przede wszystkim z myślą o właścicielach starych telewizorów, aby ci nie zostali „wykluczeni telewizyjnie”, ale skorzystają z niego również osoby, które mają moduł DVB-T2 w swoim telewizorze za sprawą możliwości oglądania za jego pośrednictwem treści VOD. Do tego zamiast nagrywać audycje samodzielnie, aby obejrzeć je później, będzie można je strumieniować bezpośrednio z serwera.

Oprócz tego hybrydowy dekoder DVB-T2 od TVP będzie obsługiwał funkcje nPVR, w tym możliwość zatrzymania audycji i odtworzenia jej od początku. Oprócz tego będzie techniczna możliwość uruchomienia usług firm trzecich, aczkolwiek jak na razie nie wiadomo, jakich serwisów moglibyśmy się spodziewać. Z jednej strony mógłby to być np. popularny Netflix, który licencjonuje materiały TVP, ale z drugiej pewien polityk ze Zjednoczonej Prawicy dość ostro skrytykował platformę za „lesbijskie filmy”…