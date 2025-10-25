REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Nuklearny B-52H nad Karaibami. Potężna demonstracja sił powietrznych USA

Amerykański bombowiec B-52H zdolny do przenoszenia broni jądrowej przeleciał nad Morzem Karaibskim. To ewidentna demonstracja siły ze strony USA.

Marcin Kusz
Nuklearny gigant pojawił się nad Karaibami
REKLAMA

Na wysokości 15 km nad Morzem Karaibskim pojawił się jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli amerykańskiej potęgi militarnej – bombowiec strategiczny B-52H Stratofortress, który jest zdolny do przenoszenia broni jądrowej. To pierwsze w tym roku potwierdzone pojawienie się takiej maszyny w rejonie Wenezueli i zarazem wyraźny sygnał, że USA potrafi działać z daleka, ale za to bardzo precyzyjnie.

REKLAMA

Obraz siły, który widać z kosmosu

Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych opublikowały zdjęcia, na których B-52H tankuje w locie nad Morzem Karaibskim. Z pozoru to rutynowa operacja, jednak eksperci od razu dostrzegli jeden istotny szczegół: charakterystyczne stateczniki w tylnej części kadłuba, tzw. New START fins, które jednoznacznie identyfikują maszynę jako przystosowaną do przenoszenia uzbrojenia jądrowego. Obecność takiego samolotu tuż przy granicy Wenezueli nie mogła być przypadkowa.

Stratofortress od dziesięcioleci pozostaje jednym z filarów amerykańskiego odstraszania strategicznego. Jego obecność w regionie, w towarzystwie myśliwców F-35B oraz samolotów tankujących KC-135R, to pokaz koordynacji, zasięgu i gotowości bojowej.

Stary weteran z nowym ostrzem

Choć sylwetka B-52H kojarzy nam się przede wszystkim z Zimną Wojną, to jego możliwości są w pełni dostosowane do XXI w. Dzięki licznym modernizacjom maszyna może zabierać na pokład nawet 20 pocisków manewrujących AGM-86B z głowicami jądrowymi o mocy do 150 kt. Z kolei zasięg sięgający 14 tys. km i możliwość tankowania w locie sprawiają, że bombowiec może uderzyć w cel na drugim końcu świata bez potrzeby korzystania z zagranicznych baz.

Warto zwrócić także uwagę, że wszystkie systemy elektroniczne, radarowe i obronne samolotu są stale modernizowane. B-52H potrafi latać na niskich wysokościach, unikać radarów i współpracować z nowoczesnymi sieciami dowodzenia. Planowane jest wprowadzenie kolejnej generacji pocisków jądrowych – LRSO (Long-Range Standoff), które jeszcze bardziej zwiększą zasięg i skuteczność uderzenia.

B-52H to maszyna, która po raz pierwszy wzbiła się w powietrze w latach 50., ale dzięki modyfikacjom ma pozostać w służbie przynajmniej do połowy XXI w. Amerykanie planują przejście do wersji B-52J, która otrzyma nowe silniki i systemy awioniki. Tymczasem flota 76 bombowców H nadal pozostaje w pełnej gotowości, z czego ponad połowa jest certyfikowana do misji nuklearnych.

To jasne przesłanie ze strony USA

W misji nad Karaibami nie chodziło tylko o ćwiczenia. To pokaz siły skierowany zarówno do Wenezueli, jak i innych państw regionu, które śledzą napięcia geopolityczne z rosnącym niepokojem. Pokazanie, że USA potrafi w kilka godzin rozmieścić nad regionem bombowce o globalnym zasięgu i nuklearnym potencjale, to komunikat trudny do zignorowania. Zauważmy jednak, że nie doszło tutaj do naruszenia przestrzeni powietrznej – lot odbył się zgodnie z prawem międzynarodowym, ale wystarczająco blisko, by nikt nie miał wątpliwości co do intencji.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Lot nad Karaibami to dowód, że mimo wieku, B-52H nadal jest istotnym ogniwem amerykańskiej strategii odstraszania. Gdy ten kolos zbliża się do granicy, przesłanie jest jasne: nawet z kontynentalnych baz USA może błyskawicznie przenieść swoją siłę wszędzie tam, gdzie uzna to za konieczne.

REKLAMA
Marcin Kusz
25.10.2025 16:15
Tagi: broń jądrowaSamolotyUSAWojsko
Najnowsze
16:00
Estonia kopiuje Polskę, a kiedyś się śmiali. Przecieramy szlaki z modelem zbrojeń
Aktualizacja: 2025-10-25T16:00:00+02:00
15:30
System audio Divin Noblesse. Okrągły milion złotych w sali Barcelona
Aktualizacja: 2025-10-25T15:30:00+02:00
14:45
Kroma Maribel debiutuje sztandarowe głośniki na Audio Video Show. Kosztują tyle, co warszawskie mieszkanie
Aktualizacja: 2025-10-25T14:45:00+02:00
14:00
Kolumny za 4 miliony złotych. W nich technologia z Formuły 1
Aktualizacja: 2025-10-25T14:00:40+02:00
13:12
Legendarne ślimaki w Warszawie. Kolumny Nautilus ciągle zachwycają
Aktualizacja: 2025-10-25T13:12:13+02:00
12:30
Gryphon bez kompromisów. Słuchałem systemu audio za niemal 2 mln zł
Aktualizacja: 2025-10-25T12:30:29+02:00
10:56
Technics SL-1200G - warszawskie pożegnanie legendy. Aż się łezka w oku kręci
Aktualizacja: 2025-10-25T10:56:55+02:00
9:43
Nie ma czegoś takiego, jak za duży telewizor. Oto 116 cali od Hisense’a
Aktualizacja: 2025-10-25T09:43:28+02:00
7:50
Chiński Falcon już ryczy. Elon Musk wpadł w szał
Aktualizacja: 2025-10-25T07:50:00+02:00
7:40
ChatGPT lepszy od adwokata. Wyrok zaskoczył wszystkich
Aktualizacja: 2025-10-25T07:40:00+02:00
7:30
Messenger i pełne szyfrowanie. Co to jest i czy mi to potrzebne?
Aktualizacja: 2025-10-25T07:30:00+02:00
7:20
Apel stulecia - 300 liderów żąda wstrzymania wyścigu po boską AI
Aktualizacja: 2025-10-25T07:20:00+02:00
7:10
25 kg ziemniaków to aż 213 cegieł. NASA, notuj przepis
Aktualizacja: 2025-10-25T07:10:00+02:00
7:00
Gdzie Polacy robią zakupy w sieci? 7 na 10 z nas wybiera jedną markę
Aktualizacja: 2025-10-25T07:00:00+02:00
20:28
Jedyny polski Philips OLED+950 już świeci. Od przodu i od tyłu
Aktualizacja: 2025-10-24T20:28:48+02:00
19:06
Niemcy męczą Apple, aby wyłączyć ochronę użytkownika. Zaraz, co?
Aktualizacja: 2025-10-24T19:06:47+02:00
18:52
Pociągi PKP zrobią przymusową przerwę. Gotowi na stanie w polu?
Aktualizacja: 2025-10-24T18:52:10+02:00
18:34
TCL pokazuje w Polsce potwora. C7K to TV marzeń, ale ta cena
Aktualizacja: 2025-10-24T18:34:05+02:00
17:33
Polska tworzy sztuczne jelita. Chcemy odwzorować biologię 1 do 1
Aktualizacja: 2025-10-24T17:33:07+02:00
17:22
JBL Summit Makalu to top topów. Nie znasz, a wypada
Aktualizacja: 2025-10-24T17:22:42+02:00
16:35
To był wstyd, że LOT tam nie latał. W końcu mamy połączenia
Aktualizacja: 2025-10-24T16:35:13+02:00
16:06
Apple szykuje nową erę komórkową, obchodząc operatorów. Z Muskiem
Aktualizacja: 2025-10-24T16:06:17+02:00
15:43
System kaucyjny już ma poważne braki. Rząd mówi, co się zmieni
Aktualizacja: 2025-10-24T15:43:31+02:00
15:26
UOKiK wziął się za pompy ciepła. Idź po szpadel, wcisnęli nam chłam
Aktualizacja: 2025-10-24T15:26:32+02:00
15:00
Świetny Samsung dostał ostatnią aktualizację Androida. Śpij słodko
Aktualizacja: 2025-10-24T15:00:38+02:00
14:46
ChatGPT przejmie komputery jak admin. Te lepsze, z jabłkami
Aktualizacja: 2025-10-24T14:46:32+02:00
14:00
Salon fryzjerski w domu? MOVA pomoże to zrealizować
Aktualizacja: 2025-10-24T14:00:15+02:00
13:45
Siedlce nową twierdzą NATO. Potężna inwestycja w polską obronność
Aktualizacja: 2025-10-24T13:45:07+02:00
12:40
Amazon chce, byś wyłączył myślenie. Zakupy same się zrobią
Aktualizacja: 2025-10-24T12:40:23+02:00
12:03
To już plaga przeglądarek z AI. Gigant właśnie się obudził
Aktualizacja: 2025-10-24T12:03:07+02:00
11:39
Samsung Galaxy S26 z obsuwą. Bardzo nietypowa sytuacja
Aktualizacja: 2025-10-24T11:39:29+02:00
10:56
Niszczą Polską Agencję Kosmiczną. Pojawił się dramatyczny apel
Aktualizacja: 2025-10-24T10:56:56+02:00
10:52
Runął polski dron. Coś jest z nimi nie tak, bo poseł mówi o serii katastrof
Aktualizacja: 2025-10-24T10:52:48+02:00
9:57
Ikea wypuściła wspaniałe łóżko. Nie dla ciebie, dla twojego smartfona
Aktualizacja: 2025-10-24T09:57:45+02:00
9:39
W polskim mieście postawili wehikuł czasu. Możesz z niego dzwonić
Aktualizacja: 2025-10-24T09:39:28+02:00
9:02
e-Doręczenia pokazują, jaką rolę ma Poczta Polska w przyszłości. Będzie to rola kluczowa
Aktualizacja: 2025-10-24T09:02:55+02:00
8:29
Pan Spinacz ma dziecko z Żelką. Pokochasz je
Aktualizacja: 2025-10-24T08:29:28+02:00
8:17
Zrobili elektryczny rower dla stóp. Koniec frajerskiego chodzenia na piechotę
Aktualizacja: 2025-10-24T08:17:35+02:00
7:11
Paint zrobi z ciebie Matejkę. Wystarczą twoje bazgroły
Aktualizacja: 2025-10-24T07:11:23+02:00
7:00
Jak działa JPLAY? Tę polską apkę musi pobrać każdy audiofil
Aktualizacja: 2025-10-24T07:00:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA