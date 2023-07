Posiadasz PlayStation 5 i soundbar lub kino domowe? To mamy dobre wieści

Wraz z aktualizacją, która wkrótce trafi do wszystkich graczy i która dziś jest dostępna w ramach beta-testów, PlayStation 5 zyska pełną obsługę formatu Dolby Atmos. Konkretniej, zdolność do wewnętrznej konwersji dźwięku Tempest 3D Audio na specyfikę kodeku Dolby. To oznacza, że gry nie będą musiały być aktualizowane, by obsłużyć Atmosa. Każda gra wykorzystująca Tempest 3D Audio wybrzmi na soundbarze czy kinie domowym z obsługą Dolby Atmos na nowy sposób bez żadnej poprawki. Choć aplikacje VOD będą musiały dostać aktualizację od ich twórców.